İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi - Son Dakika

İskenderun ilçesinin Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı E.E. Sarıbaş'ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

Kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE DE YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.