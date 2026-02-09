İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede seyir halindeki ticari taksiyi durdurdu.

Otomobil ile araçlarda bulunanların üzerinde yapılan aramada ekipler 512 gram kokain ele geçirdi, S.F, H.B, S.A. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.