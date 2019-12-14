İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında patlama (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında patlama (5) - Son Dakika

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında patlama (5)

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında (İSDEMİR) meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında

(İSDEMİR) meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yüksek fırınlarından birinde patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirtti.

Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın söndürüldü. Fabrikadan görülen yoğun duman yangın söndürme sisteminden kaynaklanıyor. Durum kontrol altında." diye konuştu.

"Hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir"

İskenderun Demir ve Çelik AŞ'den yapılan yazılı açıklamada da patlamada hiçbir çalışanın zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek fırında su kaçağının sıcak metalle temas etmesi nedeniyle gerçekleşen patlamada hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir. Gerekli önlemler alınmış olup kısa süre içinde normal çalışma şartlarına dönülmesi beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Hatay Valiliği de patlamanın ardından yangın söndürme cihazlarının otomatik çalışması neticesinde havada yüksek miktarda buhar ve duman oluştuğunu belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasında patlama (5)

İsdemir, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:05 Kaynak: AA
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