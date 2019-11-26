Son Dakika Haberleri: İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinden tepki - HATAY
Son Dakika Güncel İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinden tepki - HATAY - Son Dakika

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinden tepki - HATAY

6 saat önce

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, ilçede dört bacağı kesili olarak ölü bulunan kedi olayının aydınlatılarak suçluların cezalandırılmasını istedi.

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, ilçede dört bacağı kesili olarak ölü bulunan kedi olayının aydınlatılarak suçluların cezalandırılmasını istedi.

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Mine Altay, kedi ve köpek bakım evinde yaptığı açıklamada, yaşanan üzücü olayı medyadan öğrendiklerini söyledi.

Durumu "vahşet" olarak değerlendiren Altay, "Bunu o hayvana yapan yarın bir gün çocuklara da aynısını yapar. Çünkü orada kimliği bilinmeyen insanlar uyuşturucu içiyor. Biz bu konuda çok üzgünüz. Bu vahşetten de öte bir durum. Emniyetin bu durumu aydınlatmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Nesrin Eren de konunun üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

Yaşananın sadece bir kedi ve köpek konusu olmadığına vurgu yapan Eren, "Bu tür hayvan katliamları insan katliamlarının ön habercisidir." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'nde İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından dört ayağı kesilmiş öl kedi bulunmuştu.

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinden tepki - HATAY

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:57 Kaynak: AA
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