Son Dakika Haberleri: İskilipli Atıf Hoca Anıldı

İskilipli Atıf Hoca Anıldı

39 dakika önce

İskilipli Atıf Hoca anıldıÇORUM - İskilipli Atıf Hoca için ölümünün 93. yıldönümünde doğum yeri olan Çorum'un İskilip ilçesi'nde anıldı.

İskilipli Atıf Hoca Anıldı, System.String[]
İskilipli Atıf Hoca anıldı

ÇORUM - İskilipli Atıf Hoca için ölümünün 93. yıldönümünde doğum yeri olan Çorum'un İskilip ilçesi'nde anıldı.
Program İskilipli Atıf Hoca'nın mezar ve külliyesini ziyaretle başlarken daha sonra Şeyh Yavsi Camii'nde öğle namazının müteakiben mevlid-i şerif okutuldu.
Son devrin din mazlumlarından İskilipli Atıf Hoca'nın şehadeti nedeniyle bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Tarihin tekrar etmemesi, aynı yanlışların tekrar etmemesi, milletimiz, memleketimiz için kendini feda eden insanların, onların düyüncelerini, hayatlarını, gelecek kuşaklara aktarmak düyüncesiyle buradayız. Amacımız o yarayı tekrar kaşımak değil. Ancak bir daha o hatalara düşülmemesini istiyoruz. Aziz Türk milletinin bağrında makes bulmuş hatta ümmet coğrafyasında şehit olarak kabul edilmiş İskilipli Atıf Hocamızı bir kez daha yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz" dedi.
İskilipli Atıf Hoca'nın torunlarından Cemil İmal, İskilipli Atıf Hoca'nın suçsuzluğunun ispatlandığını ifade ederek, iade-i itibar istediklerini, bu konuda devletten ve devlet büyüklerinden yardım talep ettiklerini belirtti.
Kabir ziyareti ve mevlidin ardından Atıf-Der tarafından düzenlenen "Şehadetinin 93. Yılında Medreseden Darağacı'na; İskilipli Atıf Hoca" konulu bir konferans gerçekleştirildi.
Anma programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf ahlatçı, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, İskilipli Atıf Hoca'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Çorum, İskilip, İskilipli Atıf Hoca, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskilipli Atıf Hoca Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]