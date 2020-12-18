İŞKUR hibesi ile atölye kuran eski hükümlü, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor - Son Dakika

İŞKUR hibesi ile atölye kuran eski hükümlü, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor

18.12.2020 10:49
İŞKUR hibesi ile atölye kuran eski hükümlü, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor, System.String[]

Samsun'da denetimli serbestlikten yararlanarak el sanatları kursuna katılan ve aldığı hibe ile atölye kuran eski hükümlü Selim Eğmen, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Samsun'da denetimli serbestlikten yararlanarak el sanatları kursuna katılan ve aldığı hibe ile atölye kuran eski hükümlü Selim Eğmen, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvancılıkla uğraşırken iflas eden 37 yaşındaki Selim Eğmen, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi.

Samsun'da 2 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında açılan el sanatları kursuna katılan Eğmen, girişimcilik eğitiminin ardından İŞKUR'dan 26 bin 400 lira hibe desteğine hak kazandı.

Açtığı el sanatları atölyesinde yaptığı hediyelik ve süs eşyaları beğenilince zamanla işlerini büyütüp 5 katlı mağaza açan Eğmen, yanında aralarında eski hükümlülerin de bulunduğu 18 kişiyi istihdam ediyor.

Ürünlerini Samsun ve Amasya'daki 4 mağazada satışa sunan Eğmen, aynı zamanda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya, İran, Suriye ve Ürdün'e de gönderiyor.

Eğmen, bu işin yanı sıra konteyner üretimi ile hayvancılık alanlarına da yatırım yaptı.

Selim Eğmen, gazetecilere, işini büyüterek istihdama katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atölyesinde taleplere yetişmekte zorlandığını, bu nedenle makineleşmeye gitmeyi hedeflediğini belirten Eğmen, "Çünkü aldığımız siparişler ciddi manada yoruyor bizi. Ürünleri yetiştiremediğimiz zamanlar oluyor. Fabrika kurup daha çok insana faydalı olup işimi ileri götürmek istiyorum. İstihdam 18 kişiyken 100 kişi olsun istiyorum." dedi.

Ürünlerinde ham madde olarak polyester kullandıklarını anlatan Eğmen, "Pandemi de dahil, hiçbir gün boş kalmadık. Birçok siparişe yanıt veremiyoruz. Fabrikaya geçebilirsek bu işten çok kişi ekmek yer." ifadesini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş ise pek çok proje yürüttüklerini dile getirdi.

Bünyelerinde 5 atölyede çalışma yapıldığına işaret eden Ateş, "El sanatları, bilgisayar, mum, ebru ve örgü atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde yükümlülerin hayatına çok güzel dokunuşlar yapılıyor. Bunun en güzel örneği de Selim Bey'dir." diye konuştu.

Yeteneği atölye çalışmalarında fark edilen Eğmen'e destek olduklarını vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"İŞKUR'dan hibe desteği alması amacıyla proje yazımı için destek sağlanmış, 26 bin 400 lira hibe desteği almıştır. İlk atölyesini bu hibe desteğiyle açmış, daha sonra işlerini geliştirmiştir. Yurt dışı fuarlara katılmış, kendisini tanıtmış, ürün pazarını genişletmiştir. Sağladığı gelirle konteyner imalatı ve hayvan besiciliği işleri de yapmaktadır."

Atölyede çalışan Rıdvan İsmailoğlu da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden çalıştığı atölyeye yönlendirildiğini anlatarak, "Burada çalışmaktan çok memnunum. Denetimli serbestlikten iş sahibi olduk, şükürler olsun Allah'a." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik, Atölye, Samsun, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR hibesi ile atölye kuran eski hükümlü, ürünlerini yurt dışına da gönderiyor - Son Dakika


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