İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: "Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: 'Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş,... - Son Dakika

İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: "Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş,...

6 saat önce

İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak, 'İş Kulübü Platformu ile Yabancıların İş Gücü Piyasasına Erişimi' programında yaptığı konuşmada; "Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş, 23 bin 931 kişi de kurumumuz aracılığıyla işe yerleşmiştir" dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak:

İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak, 'İş Kulübü Platformu ile Yabancıların İş Gücü Piyasasına Erişimi' programında yaptığı konuşmada; "Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş, 23 bin 931 kişi de kurumumuz aracılığıyla işe yerleşmiştir" dedi.


Geçim kaynağı geliştirme programı; iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişim imkanını güçlendirmek amacıyla mesleki kapasitelerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı, girişimciliklerini geliştirmeyi ve böylelikle ekonomik bağımsızlıklarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde bulunan yabancı iş gücü piyasasına erişimi kolaylaştırmayı sağlamaktır. Bu amaçla İŞKUR İş Kulübü ile Türk Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile toplantı gerçekleştirildi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İŞKUR İl Müdürvekili Ayşe Ak, 2019 yılının Ocak ayından bu yana 23 bin 931 kişiyi işe yerleştirdiklerini kaydederek; "İstihdamın korunması, geliştirilmesi görevini üstlenen İŞKUR, iş arayanla işvereni doğru eşleştirmeyle buluşturan tek kurumdur. Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş, 23 bin 931 kişi de kurumumuz aracılığıyla işe yerleşmiştir. Mezuniyet sonrası deneyimsiz olanlara tecrübe kazandırmak, mesleğinde daha nitelikli hale gelmek amaçlı 'Aktif İşgücü' programlarımızla istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktayız. Yine 11 ayda 3 bin 400 kişi işbaşı eğitim programından, bin 971 kişi Meslek Eğitim Kursu'ndan, bin 324 kişi de Girişimcilik Eğitim Programı'ndan faydalanmıştır. Kurumumuzun en önemli nitelikli hizmetlerinden biri de iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleridir. İş arayanlara bireysel danışmanlık ve işe yerleştirme, iş verenlere talep ettikleri elemanı temin etme ve teşvikler hakkında bilgilendirme, öğrencilere mesleki rehberlik, dalan dal seçimi ve kariyer günü etkinlikleri bünyesinde 8 bin 107 işyeri ziyareti, bin 81 okul ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2018 sonu itibariyle il müdürlüğümüzde faaliyet gösteren eğitimli ve donanımlı iş kulübü liderlerimizle kadınlar, gençler, engelliler, madde bağımlıları, uzun süreli işsizler, göçmenler başta olmak üzere tüm kesimlere iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konusunda yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İş kulübünün hedef kitlesi olan katılımcılarla firmaların insan kaynaklarını bir araya getirerek verdiğimiz eğitimi, teoriden uygulamaya dönüştürmek, katılımcılara gerçek bir iş görüşmesi kazandırma hedefindeyiz. Böylece siz iş verenlere daha deneyimli, bilinçli, iş almaya hazır elemanlar arz etmekteyiz" dedi.


Ak'ın konuşmasının ardından Türk Kızılay'ı Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan, katılımcılara program hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kayseri, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: "Ocak 2019'dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş,... - Son Dakika
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