Son Dakika Haberleri: Islak İmza Kumpası Davasında 1 Tahliye

Islak İmza Kumpası Davasında 1 Tahliye

36 dakika önce

Islak imza kumpası davasında 1 tahliyeİSTANBUL - Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın tek tutuklu sanığı emekli Albay...

Islak İmza Kumpası Davasında 1 Tahliye, System.String[]
Islak imza kumpası davasında 1 tahliye

İSTANBUL - Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın tek tutuklu sanığı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tahliye edildi.
Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin biri tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Burhanettin Cihangiroğlu ve 16 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada emekli Albay Dursun Çiçek "müşteki" sıfatıyla duruşmaya katılırken, şikayetçi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ise avukatı İlkay Sezer temsil etti.
Duruşmada bir tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, kaçma ve delilleri karartma şüphesini gösteren somut olguların bulunmaması, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu ve tutuklama ile elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaate varıldığını belirterek sanık Burhanettin Cihangiroğlu'nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliyesine karar verilen Cihangiroğlu'nun yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakolda imza atmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Dursun Çiçek, İstanbul, Güncel
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