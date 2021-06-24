Üye Girişi
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı - Son Dakika

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı

24.06.2021 09:47
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2020-2021 eğitim döneminde İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'ne katılan 40 öğrencinin toplam 130 eseri sergide yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi başkanlık binası fuaye alanında İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi açıldı. Sergideki eserlerde yer alan tüm çizimlerin Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildiği belirtildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sergiye katıldı. Atölyede öğrenci olan 45 yaşındaki Şeker Naz Yuvacı, üniversitelerde bu tür eğitim hiç yoktu. Ben de hep bunun arayışı içindeydim. Belediyenin katkısıyla istediğim şeye ulaştım diye konuştu.

"AKADEMİK BAZLI ARAŞTIRMA YAPABİLECEK KURSLAR YARATMALIYIZ"

Serginin açılışında yaptığı konuşmada Eyüpsultan'ın sıradan bir ilçe olmadığını, tarihi eserlerle yoğunlaşmış bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken ise şunları söyledi:

"Türkiye'de ve İslam coğrafyasındaki eserlerin de burada sergileniyor olabilmesi bize daha büyük sergi alanları lazım olduğunu gösteriyor, biz bunu buradan anlıyoruz. Daha çok araştırma akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gerekiyor. Aslında geçmişte yapılan o güzel şaheserlerin içinden küçük bölümleri alıp insanların kullanımına sunmak önemli. Kimse Siirt'teki Ulu Cami'ye gidemez, ama oradaki bir deseni burada tabloda görüp onun eğitimini alıp yaptığında, bir dostuna verdiğinde ya da evine astığında farklı bir şey ortaya çıkıyor."

"TÜRKİYE'DE BUNDAN SADECE BİR TANE VAR"

Bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya topladıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, "Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20'nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen Zoom üzerinden online çalışmalarla yeni denenmiş bir konuyu bu hale getirip bugün de sergisini birlikte açıyor olmak güzel bir şey.  Yerel yönetimler aslında kendi yerel kültürlerini de ortaya çıkarmalıdır. Biz bugün var olmadık ki bir geçmişi var bu işin. Geçmişten bugüne de doğru getirmek lazım. Aslında sanatçılar bize yol gösteriyor, bunu yaparsan Türkiye'de bundan bir tane var, buna sahip çıkın demek istiyor" dedi.

"HEP SÜS OLARAK ALGILANMIŞ"

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde faaliyet gösteren İslam Sanatında Geometrik Desenler atölyesinde eğitim alan öğrencilerin 4 yıl önce bir farkındalık oluşturabilme çabalarının sonucu serginin olduğunu belirten Serap Ekizler Sönmez şunları söyledi:

"Şehir ve Medeniyet Okulu başlığında seçilmiş öğrencilerle ders yapabileceğimi söylediklerinde ben çok mutlu olmuştum. Çünkü seçtiğim öğrencilerle istediğim gibi bir ders müfredatı oluşturabilecektim. 4 yıl önce başladık buna. Her yıl başlangıç düzeyde, seçilmiş öğrencilerle sistemli bir biçimde, sıkı kontrollerle, devam mecburiyeti ve ödev takibi olacak şekilde, akademi üstü bir eğitim programıyla eğitimimize devam ediyoruz. Sergideki eserler de bunun çıktıları. Bugün bizim sonuçlarını gördüğümüz, meyvelerinin topladığımız, mutlu olduğumuz bir gün. Burada unuttuğumuz bir değerden bahsediyorum. İslam sanatında geometrik desenler şu vakte kadar sadece bir süs olarak algılanmış. O süsün arkasındaki geometrik konstrüksiyon ihmal edilmiş. Biraz da bunun hayata artık bilinir bir şekilde dönmesi de beni mutlu ediyor. Bu da Eyüpsultan Belediyesi sayesinde gerçekleşti."


İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor 09:41 Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli 09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı 09:21 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü 09:17 Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu 09:13 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: 09:06 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti         
09:50
Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi         
09:35
Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı         
09:23
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti         
09:14
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti         
20:57
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement