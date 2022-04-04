Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ

04.04.2022 11:11

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da işlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muzaffer Kızıl (38), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da işlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muzaffer Kızıl (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde meydana gledi. M.Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen kişi, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TAKSİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İŞLETTİĞİ KIRAATHANENİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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