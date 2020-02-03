İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu.

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban dünya şampiyonu oldu.


Ata sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılarıyla adından söz ettiren ASAT Spor Kulübü'nün pehlivanları katıldıkları turnuvalarda Türkiye'nin ve Antalya'nın gururu olmaya devam ediyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilk kez düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ASAT Spor güreşçisi İsmail Balaban, rakibi Ömer Yavuz'u yenerek 90+ kilogramda dünya şampiyonu oldu. Kahramanmaraş'ta 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyona da sırayla Ukraynalı, Rus, Kazak ve Azeri rakiplerini yenen Balaban finalde de büyük bir başarı göstererek altın kemerin sahibi oldu. Şampiyonada Türkiye takım halinde 175 puan ve 5 dünya şampiyonluğu kemeriyle birinciliği elde etti.


Balaban'a madalya ve kemerini, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı taktı. Balaban, ilki düzenlenen şampiyona da birinciliği kazanmanın kendisine nasip olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade ederek şampiyonluğu Türkiye ve Antalya'ya armağan ettiğini söyledi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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