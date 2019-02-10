Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem'den Darülaceze'ye Vefa Ziyareti

İsmail Erdem'den Darülaceze'ye Vefa Ziyareti

53 dakika önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Darülaceze'de yaşayan yaşlıları ziyaret etti.

İsmail Erdem'den Darülaceze'ye Vefa Ziyareti, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Darülaceze'de yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Darülaceze sakinleri, Başkan İsmail Erdem'i karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kayışdağı'nda bulunan Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek hatırlarını sordu. Başkan İsmail Erdem tüm yaşlılarla tek tek ilgilenerek karanfil takdim etti.

Karşısında İsmail Erdem'i görünce büyük mutluluk yaşayan Feride Mutluş, "Şu anda bizim buraya şenlik getirdiniz. Allah razı olsun. Bütün işiniz rast gitsin. Güler yüzünüz hep gülsün" dedi.

Birçok hizmetleri olan böyle değerleri kaybetmeyelim diyen Sitare Yurdakul Parlak ise, "İnternetten sizin çalışmalarınızı takip ediyor ve paylaşıyorum. Bize sizin gibi Başkan lazım. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Ataşehir, Sancaktepe Belediye, Darülaceze, İsmail Erdem, Güncel
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