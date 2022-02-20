Üye Girişi
SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu - Son Dakika

SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu

20.02.2022 22:03

İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu"Takımdaki oyuncu kalitesini kadro derinliğini geliştirmiş olduk""Bu akşam güzel bir galibiyetle geceyi kapattık""Burak Kapacak'ın biraz daha özgüvenli oynamasını istiyorum""Arda ve Çağtay'ın test mücadelesiydi""Hem yıpranmasın hem...

İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu

"Takımdaki oyuncu kalitesini kadro derinliğini geliştirmiş olduk"

"Bu akşam güzel bir galibiyetle geceyi kapattık"

" Burak Kapacak'ın biraz daha özgüvenli oynamasını istiyorum"

"Arda ve Çağtay'ın test mücadelesiydi"

"Hem yıpranmasın hem de taktik diye Ozan'ı oyundan aldık"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşamki maça, Prag maçında oynayan 9 oyuncudan yoksun çıktık, rotasyona gittik. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda ve gözlemlediğimiz kadarıyla bazı oyuncular ufak ufak sakatlık sinyalleri vermeye başladılar. Onları dinlendirmek, korumak ve ikinci maça daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimizi 11 oynattım. Onlar da bizim A takım oyuncumuz olduğu için Fenerbahçe ve Türk futbolu geleceğine inandığımız oyuncular. Onlar için test maçlarıydı. Çok güzel referansları var, güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın geleceği olan oyuncular olduklarını gösterdiler. Bu oyuncuları kazanarak takımdaki oyuncu kalitesini, kadro derinliğini geliştirmiş olduk. Bu akşam ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam neyi planladıysam, gol ve oyuncu değişiklikleri dahil hepsi karşılık buldu. Hak ettiğimiz bir oyunla, bir mücadeleyle kazandık. Daha çok pozisyona girdik, net pozisyonlarımız vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Bu takım ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kazandıkları toplarla da bunları değerlendirip, kontrayla ve hızlı çıkan bir takım. Böyle kazanıyorlar. Antrenmanda yaptığımız taktik çalışmalarında bunları anlatmıştık ama buna rağmen onların da etkili atakları oldu. Altay bu akşam çok iyi oynadı. Bugün haklı bir galibiyet elde ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz" dedi.

"BU AKŞAM GÜZEL BİR GALİBİYETLE GECEYİ KAPATTIK"

İsmail Kartal, rotasyonun teknik direktörlerin görevi olduğunu ifade ederek, "Oyuncuları iyi gözlemlemek demek. Ne kadar yorgun, ne verebileceğini bilip sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için onları da oynatacaksınız. Hem rekabeti artırmak hem bir sonraki maç için oynatacak oyuncuları koruyarak 9 tanesini oynatmadım. Antrenörlük hayatımda az oyuncu oynatayım bahanelerine girmedim. 9 oyuncuyu oynatmayarak bir cesaret gösterdim çünkü onlara güveniyorum. Onlar da bir karşılık verdiler, bu akşam da güzel bir galibiyetle geceyi kapattık" diye konuştu.

"BURAK KAPACAK'IN BİRAZ DAHA ÖZGÜVENLİ OYNAMASINI İSTİYORUM"

Burak Kapacak'ın biraz daha özgüvenli oynamasını istediğini kaydeden İsmail Kartal, "Bu potansiyel kendisinde var. Hala tedirginlik var kendisinde. '2-0 galibiz, kendin ol, çalım at' şeklinde uyarıyorum. Bunları da aşarsak Burak Kapacak'ı da kadroda görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ÇAĞTAY'IN TEST MÜCADELESİYDİ"

Arda ve Çağtay'ın bu akşam test mücadelesine çıktığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu testi ceplerine koydular, onlar ve bizim için çok önemliydi. Antrenmanlarda oynatıyorduk Arda'yı ama Çağtay'ı oynatamıyorduk. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Biz kimi beğenirsek demeyelim ama kimi buraya yeterli görürsek onları kadroya alabiliriz. O çocuklar bizim altyapımızın geleceği, orayla sürekli iletişim halindeyiz. İyi bir yol kat ettik" dedi.

"HEM YIPRANMASIN HEM DE TAKTİK DİYE OZAN'I OYUNDAN ALDIK"

Ozan Tufan'ın oyundan alınması ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, şöyle cevap verdi: "Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Nazım da çok yıpranmıştı. Onu da dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık. Kendisiyle konuştuk 'Oynarım' dedi. Hem yıpranmasın hem de taktik diye yaptık. İlk yarı Osayi de etkin değildi. O'nu arkaya alarak daha çok hücuma destek vereceğini düşündük."

SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu
SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu
SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu

YORUMLAR
500
Ömer Erdoğan: 'İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı' Ömer Erdoğan: "İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı" SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Burak Kapacak, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement