6 yaşında kızını evlendirdiği iddia edilen Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları video çekerek konu hakkında konuştu

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı.

KARDEŞLERİ VİDEO PAYLAŞARAK H.K.G'Yİ YALANLADI

Bugün 24 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G, 18 yıl sonra mahkemeye başvurarak yaşadıklarını anlattı. Olay ülke gündemine oturdu, birçok siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı tepkisini ortaya koydu. Tartışmalar devam ederken sessizliğini koruyan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları bir video paylaştı. H.K.G'nin iki kız ve bir erkek kardeşi, kardeşlerinin iddiasını reddeden açıklamalarda bulundu.

"O FOTOĞRAFLAR HAFIZLIĞA GEÇTİĞİ GÜNDEN"

İddiaların sahibi H. K.G.'nin abisi, videoda elindeki telefondan yanındaki kız kardeşlerinin çocukluk zamanında gelinlik ile çekilmiş fotoğraflarını göstererek, "Bu fotoğraf bir kız kardeşime, bu fotoğraf da diğer kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi yani bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik" dedi.

"BEKARIM VE BANA HİÇBİR EVLİLİK BASKISI YAPMADILAR"

Şimdilerde 19 yaşında olan kız kardeşlerinden Ayşe Leyla Gümüşel ise "Ben de 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Hani bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocuk mu gelin oldular? Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe, Mira da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim? Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama benim annem de bir kadın, ben de bir kadınım, kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk, ben şok oldum zaten."

"ABLAM BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENİNCE ÇOK DEĞİŞTİ"

H.K.G'in kardeşi Fatma Betül Gümüşel ise şunları söyledi: "Şu ana kadar evlenmedim. Öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim şoke oldum. Eğer böyle bir şey olsa diğer kız çocuklarına da olmaz mı? Ben ablamla birlikte büyüdüm çok yakındık birbirimize. Yediğimiz içtiğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Gitmeden 2 yıl önce ablam değişti. 2. çocuğuna hamileydi çok mutluydu. Sonra 5. ayında bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde bebeğini kaybettiğini öğrendi. O günden sonra ablam çok değişti. O neşeli insan gitti yerine başka bir insan geldi. Biz üçümüz de çok ısrar ettik gelinlik giymek için. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi törenlerde gelinlik giyerlerdi. Etkinliklerde gelinlik fotoğrafları olan birçok çocuk var. Bunlar evlendirilmiş mi oluyor? O zaman benim de kardeşimin de öyle olması gerekiyordu."

ABLALARININ KAÇ YAŞINDA DOĞUM YAPTIĞINA DEĞİNMEDİLER

Gümüşel kardeşlerin açıklamalarında, ablaları H.K.G'nin Kadir İstekli ile kaç yaşında evlendiğine ve 14 yaşında doğum yaptığını söylemesine hiç değinmemeleri dikkat çekti.