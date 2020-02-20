İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim... - Son Dakika

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İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim...
7 saat önce
İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika Son dakika: İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıl hapis cezası talebi İmamoğlu'na açıkça soruldu: Ulaşıma yüzde 10 zam yapılsaydı İBB batar mıydı? İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı