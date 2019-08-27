Son Dakika Haberleri: İspanya'da listeria salgınında 2 kişi öldü
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İspanya'da listeria salgınında 2 kişi öldü

1 saat önce

İspanya'da, bu ay ortasında çıkan listeria salgını nedeniyle şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da listeria salgınında 2 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da, bu ay ortasında çıkan listeria salgını nedeniyle şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Endülüs özerk yönetimi hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, listeria salgını sebebiyle ölenlerin sayısının 2'ye çıktığı bildirildi.

15 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan hastalardan 90 yaşında bir kadının 19 Ağustos'ta hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bugün de 74 yaşındaki diğer bir kadın hastanın öldüğü belirtildi.

İki ölümün sebebinin listeria salgını olduğunu açıklayan yetkililer, 10 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldıktan 13 gün sonra ölen ve kanında listeria bakterisi tespit edilen 72 yaşındaki pankreas kanseri bir erkeğin ölüm sebebinin de araştırıldığını belirtti.

Listeria bakterili etten kaynaklanan vakaların en yoğun görüldüğü Endülüs bölgesinde mevcut durumda 31'i hamile olmak üzere toplam 86 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca listeria salgınıyla ilgili Aragon, Asturias, Kanarya Adaları, Castilla ve Leon, Castilla La Mancha, Katalonya, Valensiya, Extremadura ve Madrid bölgelerinde de şüpheli vakaların olduğu kaydedildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Maria Luis Carcedo'nun, Sevilla'daki bir et fabrikasında ortaya çıkan ve ülkeye yayılan listeria salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili gelecek hafta meclis komisyonunda milletvekillerini bilgilendireceği açıklandı.

İspanya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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