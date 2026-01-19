İspanya'da Tren Kazası: 21 Ölü - Son Dakika
İspanya'da Tren Kazası: 21 Ölü

İspanya\'da Tren Kazası: 21 Ölü
19.01.2026 07:00
İspanya'nın Adamuz bölgesinde iki hızlı tren raydan çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı.

İspanya facia gibi bir kazaya sahne oldu. Hareket halindeki 2 hızlı tren raydan çıktı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, kaza Kurtuba şehrine bağlı Adamuz bölgesinde yerel saat ile 19: 45 sıralarında meydana geldi.

HIZLI TREN RAYDAN ÇIKTI

Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Diğer hattan Huelva istikametine giden bir başka hızlı tren ise, kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kaldığı için devrildi.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği, 25'i ağır 100 kişinin yaralandığı açıklandı.

"KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR"

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'deki Atocha istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Düz bir ray hattında böyle bir olayın yaşanmasının "olağan dışı" olduğunu vurgulayan Puente, hattın Mayıs ayında yenilendiğine dikkat çekti. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

