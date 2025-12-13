İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak - Son Dakika
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

13.12.2025 11:12
İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla İŞKUR ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile İspanya'da çalışma fırsatına erişen 200 binin üzerinde şoför yıllık 35 bin Euro (Yaklaşık 1 milyon 750 bin lira) kazanç sağlayabilecek.

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği yapıldı.

TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA PROTOKOL

İŞKUR'dan edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bu doğrultuda İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü hazırlandı. Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törende İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.

GEREKLİ YETERLİLİKLERE SAHİP ADAYLAR İSTİHDAM EDİLECEK

Protokol kapsamında Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor. İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.

"200 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE İSPANYA'DA ÇALIŞMA FIRSATI SUNMAK İSTEDİK"

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacını bildirmesi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını söyledi. Bolat, "İŞKUR Aday Havuzu'muzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik." diye konuştu.

YILLIK 35 BİN EURO GELİR

İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını belirten Bolat, başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi. Bolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade ederek, şoförlerin yıllık 25-35 bin Euro (Yaklaşık 1 milyon 750 bin lira) gelir sağlayabileceklerini dile getirdi.

Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi.

"RAĞBET GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bolat, haftada 40-80 şoförün İspanya'ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Yurt dışı istihdamına ilişkin ilanlarımız, genellikle iş arayanlarımız tarafından fazla rağbet görebiliyor. Sayı olarak bir şey söylemek şu an zor ancak bu ilanların da rağbet göreceğini düşünüyoruz." dedi.

İstihdam ilanlarıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, şunları kaydetti: "İş arayanlara tavsiyemiz şu, özellikle işe yerleştirme konularında ya da yurt dışı istihdam konusunda sadece İŞKUR'un internet sitesinde ve izin verdiği özel istihdam bürolarının sitelerini dikkate almaları, kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir mecraya para ödememeleri çünkü İŞKUR'un bütün hizmetleri ücretsiz."

Kaynak: AA

