Isparta 32 Spor, Menemen\'i 1-0 Yendi

TFF 2. Lig'in 21. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Menemen FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Emirhan Durmaz, Mahmut Can Çilkız
Isparta 32 Spor: Onurcan Özdemir, Yasin Eratilla, Ertuğrul Kurtuluş, Oğulcan Başol, Rıdvan Dönmez, Alperan Pak, Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt, Caner Hüseyin Bağ (Enes Erciş dk. 80), Kerem Baykuş (Tarkan Üçüncü dk. 78), Uğur Can (Oltan Karakullukçu dk. 80)
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Berkant Alpşanlı (Ömer Önder dk. 79), Eren Fansa, Yusuf Abdioğlu, Hakan Özkan, Erkan Gövercin (Yunus Emre dk. 68), Emre Keskin, Baran Demiroğlu, Alican Özfesli, Tibet Durakçay, Efe Taylan Altunkara
Gol: Ziya Alkurt (dk. 58) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Yasin Eratilla (Isparta 32 Spor), Tibet Durakçay, Berkant Alpşanlı (Menemen FK) - ISPARTA
