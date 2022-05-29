Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

29.05.2022 19:54
Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırıntı köyünde, Y.Ö. (43) ile komşusunun oğlu M.Ü. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö, M.Ü'yü av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

M.Ü, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:46 Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
17:18 Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 20:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement