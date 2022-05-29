Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırıntı köyünde, Y.Ö. (43) ile komşusunun oğlu M.Ü. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö, M.Ü'yü av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

M.Ü, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.