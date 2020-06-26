Isparta'da 2. Amatör'de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı - Son Dakika

Isparta'da 2. Amatör'de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Amatör Ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitesince hazırlanarak Amatör İşler Kuruluna bildirilen A-B-C gruplarında ilk 3 sırayı alan kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu tarafından tescil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Amatör Ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitesince hazırlanarak Amatör İşler Kuruluna bildirilen A-B-C gruplarında ilk 3 sırayı alan kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu tarafından tescil edildi.

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Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak ve Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, kararın hayırlı olmasını dilediler. Oturak ve Özgün, "Bu süreçte İl Tertip Komitesinde görev alan TÜFAD Temsilcisi Durmuş Türkmsen, ASKF Temsilcisi Mehmet Demiralay, İl Hakem Kurulu Temsilcisi Ender Kersu, Saha Komiserleri Temsilcisi Hüseyin Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri Musa Karaman, Kulüp Temsilcileri Muzaffer Atman, Turan Gökçen ve Yusuf Tunç'a teşekzür ederiz. Tüm kulüplerimize 2020-2021 Futbol Sezonunda başarılar dileriz" açıklamasında bulunuldu.


1. Amatör Lige yükselen 9 takımlar şöyle sıralandı:


A Grubu:


Tekespor, Özel İdare Gençlikspor, Gülcüspor,


B Grubu:


Deregümü Gençlikspor


İleydağıspor


Büyük Hacılarspor


C Grubu:


IYAŞ Gençlikspor, Darıören Gençlikspor, Kuleönüspor - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özgün, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da 2. Amatör'de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı - Son Dakika Spor
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