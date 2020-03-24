Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak - Son Dakika
Son Dakika Yerel Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

6 saat önce

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak Isparta'da sağlık çalışanları ve eczacılar, halk otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

ISPARTA - Isparta'da sağlık çalışanları ve eczacılar, halk otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belki çok bir şey değil ama fedakarca çalışan sağlıkçılarımıza yapabileceğimiz küçük bir hediye gibi düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından sağlık çalışanları gece gündüz özveriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. Isparta Belediyesi, kentte fedakarca çalışan kamu, özel, üniversite ve eczacıların halk otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanması için girişimde bulundu. Konuyla ilgili Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kentteki 9 bin 200 sağlık çalışanı ve eczacının halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacağı açıklandı.

Başdeğirmen: "Fedakarca çalışan sağlık personellerimize küçük bir hediye olarak düşünüyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs salgını konusunda sağlık müdürlüğü ve sağlık personelinin elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirterek, "Sağlık camiamızın hiç uyumadan gece gündüz fedakarca çalışmaları bizleri memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve bu konuya olan hassasiyeti, ayrıca Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın fedakarca mücadelesi hepimizce bilinen bir gerçek. Biz de şehirlerimizde vazifemizi yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Bugün yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Halk otobüsleri kooperatifimiz her türlü çalışmalarımızda ve sosyal faaliyetlerimiz ile zor günlerimizde yanımızda olan bir kuruluşumuz. Özel bir firma olmasına rağmen bizlerle her zaman işbirliği içerisinde fedakarca görevlerini getirme için çabalarını ortaya koyuyorlar. Şu anda sağlıkçılarımızın verdiği emeğin karşılığında kooperatif başkanımız ve yöneticilerinin kararıyla halk otobüsleri bugünden itibaren tüm sağlık personelimizi ücretsiz taşıma kararı aldık. Belki çok bir şey değil ama fedakarca çalışan sağlıkçılarımıza yapabileceğimiz küçük bir hediye gibi düşünüyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Kooperatif başkanımız ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karakaya: "9 bin 200 sağlık çalışanı yararlanacak"

Sağlık çalışanlarına otobüslerin ücretsiz olmasından dolayı Isparta Belediyesi ve özel halk otobüsleri kooperatifine teşekkür eden Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, kentteki 9 bin 200 kamu, özel, üniversite, eczane ve özel kliniklerde çalışan sağlık personellerinin bu imkandan yararlanacağını söyledi. Karakaya, "Bunların hepsi sağlık ordusunun bir neferi. Hiçbirinin ayrımını yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Personel kimlikleriyle ücretsiz binecekler"

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Başkanı Faruk Daşdöner ise sağlık personellerinin çalıştığı kurumun verdiği kimlik kartıyla halk otobüslerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceklerini belirtti. Daşdöner, "Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak yolcu potansiyelimizin düştüğü şu günlerde cansiperane görev yapan sağlık personelimizin verdiği emekleri göz ardı edemezdik. Sayın belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede onların da tavsiyeleriyle sağlık personelinin böyle buhranlı bir dönemde moral ve motivasyonlarının yüksek olması noktasında böyle bir jest gereği duyduk" dedi.

Isparta'da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Şükrü Başdeğirmen, Karakaya, Isparta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

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