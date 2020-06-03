Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu - Son Dakika

Isparta'da kiralama yöntemiyle çalınan piyasa değeri 300 bin lira değerindeki 2 kamyon, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon garajında hurda araçların arasında bulundu.

Isparta'da inşaat ve nakliye işi yapan firmadan mermer ocağında kullanılacağını belirtilerek 2 kamyon kiralayan şahıslara ulaşamayan firma sahibi Lokman Akbaş (35) jandarma ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kamyon Garajında yaptığı incelemede 06 DD 0636 ve 06 DD 0637 plakalı kamyonları tespit etti.

Araçların sahibi Lokman Akbaş, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çok sevinçliyiz, araçlarımızı bulduk. Biz malımızı bulduk ama başkasının canı yanmasın. Bu şekilde çok sayıda insan dolandırılmış. Şimdi tek temennimiz bu insanların bulunup hak ettiği cezaları almaları" dedi.