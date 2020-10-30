Isparta'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Isparta Valiliği, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren 2 işletmeye daha önce yapılan korona virüs denetimlerinde tespit edilen eksikliklerini gidermedikleri için 3 gün faaliyet durdurma yaptırımı uyguladı.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tüm önlemlere yönelik denetimler, aralıksız olarak devam ediliyor. Isparta Valiliği koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerde 7 gün 24 saat süren denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ilk seferde uyarı, ikinci ihlalde para cezası, üçüncü ihlalde bir gün faaliyet durdurma, dördüncü ve sonraki her ihlalde ise 3 gün faaliyet durdurma idari yaptırımları uygulanıyor. Yapılan son denetimlerde Isparta'da yeme içme sektöründe faaliyet gösteren iki işletmeye daha önce yapılan üç denetimde tespit edilen eksiklikleri dördüncü denetimde de gidermedikleri için 3 günlük faaliyet durdurma yaptırımı uygulandı. Denetimler sonucu işletmelerin sosyal mesafeli masa düzenine uymadıkları ve müşterilerin dans ve oyun oynamasına müsaade ettikleri tespit edildi. Dördüncü kez ve ısrarla kuralları ihlal eden işletmeler, 3 gün boyunca faaliyet gösteremeyecek. - ISPARTA