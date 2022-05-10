Isparta'da engelliler haftası kutlandı - Son Dakika

Isparta'da Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etiklikte, Isparta Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği +1 Down Mehter Takımı gösterisi, Isparta Özel Uygulama ve İş Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri ve Gülşen Önal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan gemi gösterisi büyük ilgi gördü.

Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz, etkinlikle yaptığı konuşmada, engellilerin büyük bir kısmının kendini toplumdan soyutlayarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu ifade eden Gökgöz, "İnsan doğuştan bazı engellerle dünyaya gelebileceği gibi kaza, hastalık gibi sebeplerden dolayı da engelli olabilir. Ancak burada önemli olan, engelin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. Önemli olan, sağlıklı insanların zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırıp onların engellilerle birlikte dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasına girebilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı.