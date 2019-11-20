Isparta'da Güleda Cankel cinayetindeki ihmal iddialarına inceleme

Isparta Valiliği, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski sevgilisi Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Zafer Pehlivan, dün Isparta Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel'in cenazesi ise dün Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı , olayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık birinci sınıf öğrencisi G.C.'nin 18/11/2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalmaktayken eski erkek arkadaşı Z.P. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu soruşturma başlatılmış, şüpheli Z.P. yapılan sorgusu sonucunda 19/11/2019 tarihinde tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Isparta Valiliği de Güleda Cankel'in öldürülmesi olayında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi. Konuya ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.

HALUK LEVENT'TEN GÜLEDA CANKEL MESAJI

Diğer yandan, cinayetle ilgili sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşılırken, AHBAP Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent de Güleda Cankel cinayetiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Güleda Cankel'in fotoğrafı eşliğinde #guledacankel hashtag'iyle paylaşım yapan Haluk Levent, "El bebek büyüt. Yeme yedir. Tek umudun kızının okuması mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin. Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye" ifadelerine yer verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, -

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