Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
10.10.2020 23:54
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBESTIsparta'da Osman Elvan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel'in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBEST
Isparta'da Osman Elvan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel'in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Bayraktar ve Mustafa Çelik ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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