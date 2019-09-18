Son Dakika Haberleri: Isparta'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
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Isparta'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Zeki Gökkaya (74) idaresindeki 32 YS 951 plakalı minibüs, Zenginler Kavşağı'nda Osman Aktaş'ın (78) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Şarkikaraağaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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