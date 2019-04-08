Son Dakika Haberleri: Isparta'da Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Isparta'da Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

1 saat önce

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutularak, helva dağıtımı yapıldı.

Isparta'da Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutularak, helva dağıtımı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatan için can veren şehitlere ithafen Mevlid-i Şerif okutularak helva dağıtımı yapıldı. Isparta Ulu Cami'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam, Kamuran Koç, Bülent Akbaş, şube müdürleri, amir, komiser ve farklı şubelerden çok sayıda polis memuru katıldı. Programda, Özel Harekat Polisleri de tam kadro yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dualar edildi. Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu program çıkışında ise helva dağıtımı yapıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:19 Kaynak: İHA

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