Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

46 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Karaağaç Mahallesi'nde bir aparta düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ç, Ö.T, M.K. ve M.S. emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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