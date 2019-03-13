Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
46 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Karaağaç
Mahallesi'nde bir aparta düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.Ç, Ö.T, M.K. ve M.S. emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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