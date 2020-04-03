Isparta'daki pazarlarda demir bariyerli korona virüs önlemi - Son Dakika

Isparta'da korona virüse karşı yeni tedbirler kapsamında pazarların giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alındı. Uygulamanın ilk başladığı Cuma Pazarı'nda vatandaşlar, bariyerlerle oluşturulan koridorlardan giriş çıkış yaptı.



Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Kurulun kararına göre; pazarın toplanacağı gün pazar yeri kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerlerle kapatılacak ve kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenecek. Ayrıca pazar yeri giriş ve çıkışlar mümkün olduğunca aynı yerden yapılmayacak ve yoğunluk oluşturulmaması amacıyla giriş ve çıkışlar için ayrı koridorlar oluşturulacak.



Esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak



İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, pazar yerlerinde sergi, tezgah ve tahta araları için en az 3 metre olacağı belirtilirken, pazarlarda içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacağı bildirildi. Bu kapsamda pazarlarda vatandaş yoğunluğu oluşmaması amacıyla içeriden çıkanlar oldukça yeni girişler yapılacak ve sürekli olarak pazardaki vatandaş sayısı aynı tutulacak. Bu amaçla pazar giriş ve çıkışlarında oluşturulacak koridorlarda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak.



İlk uygulama Cuma Pazarı'nda



İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pazar yerleriyle ilgili aldığı yeni tedbirler ilk olarak Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı'nda uygulanmaya başladı. Pazara giriş ve çıkışlar için demir bariyerler oluşturuldu. Bu şekilde vatandaşların pazara belli noktalardan girmeleri ve çıkmaları sağlanıyor. Oluşturulan kontrollü noktalar dışında pazarın diğer tüm giriş ve çıkışları kapatılmış durumda. Isparta Belediyesi Zabıta ekipleri ile Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürekli olarak pazar önünde denetim yaparak, alınan tedbirlere uyulmasını sağlıyorlar. Ayrıca polis aracından sürekli olarak evlerden çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda anonslar yapılıyor.



Şahin: "Gerekirse pazar açmayalım ama gıdaya da kısıtlama getiremeyiz"



Pazarcı esnafı Hüseyin Şahin, alınan yeni tedbirlerin insanların sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, "İnsan sağlığı her şeyden önemli gerekirse pazar açmayalım ama gıdaya da kısıtlama getiremeyiz, onu da düşünmek lazım. Tedbirler yeterli sayılmaz, eksiklikleri vardır. Yetkililerin bunu da gözden geçirmesi lazım. Biz kendimizi düşünmeyeceğiz" dedi.



Karaoğlu: "Esnaf ve vatandaşlar hassasiyet gösteriyor"



Esnaf Ali Karaoğlu da tedbirleri yerinde bulduğunu ifade etti. Esnaf ve müşterilerin pazarda alınan tedbirlerle ilgili hassasiyet gösterdiğine değinen Karaoğlu, "Halkımız evde kalın çağrılarına uyuyor. Pazar şu anda yüzde 60-70 potansiyeli ile çalışıyor. Vatandaşlarımızın çoğu gelmiyor. Zaten 65 yaş ve üstü ile çocuklar gelemiyor. İhtiyacı olan da gelip alıp, hemen evine dönüyor" diye konuştu. - ISPARTA