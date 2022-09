Isparta Valisi Aydın Baruş, köylerdeki sorunları yerinde inceledi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler ilçesinin Çandır ve Yeşilyurt köylerini ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güçlendirme çalışmaları nedeniyle eğitim öğretimin geçici olarak sosyal tesislerde devam ettiği Çandır Oğuz Önder İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Baruş, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ardından güçlendirme çalışmalarının devam ettiği okul binasında incelemelerde bulunan Baruş, yüklenici firma yetkilileri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelinden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çandır'ın ardından Yeşilyurt köyüne geçen Baruş köy sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Köyün toprak kayması riski taşıyan Mandallar Mahallesi'nin güvenli bir alana taşınması konusunda vatandaşlara açıklamalarda bulunan Baruş, şunları söyledi:

"Sağlıksız bir ortamda oturmaktansa uygun bir ortama taşınmak daha iyidir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için çözüm arayışındayız. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz gerekli araştırmaları daha da kapsamlı olarak yapacaktır. Canımız her şeyden kıymetli, hanemiz, çoluk çocuğumuz her şeyden daha kıymetli onları risk altına atma lüksümüz yok. Bunu bir an önce planlayıp, yerleşim yerini planlayıp gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde yürüterek sizlerin başka bir alana naklini gerçekleştirmiş olacağız. Tabi bu kolay bir iş değil, zaman alacak bir süreç."

Vali Baruş daha sonra Mandallar'a giderek toprak kaymasının yaşandığı bölgede detaylı incelemelerde bulundu.