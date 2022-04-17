Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi - Son Dakika

Isparta İl Özel İdaresi Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD tarafından 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildiğini söyledi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade etti.

AFAD tarafından gönderilen ödeneğin ilçelere aktırıldığını belirten Keskin "Şubat ve mart aylarındaki kar yağışı sonrası merkezde, ilçelerimizde ve köylerimizde birtakım hasarlar meydana geldi. Isparta'ya gelen ödeneği ilçelerimize ve köylerimize dağıtmaya başladık. İl Özel İdareye 1 milyon 500 bin, Isparta Belediyesine 1 milyon 500 bin, ilçe belediyelere 200 bin, belde belediyelere 100 bin lira olmak üzere 6 milyon 100 bin liralım ödenek aktarıldı." diye konuştu.