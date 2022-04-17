Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi

17.04.2022 12:26
Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi

Isparta İl Özel İdaresi Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD tarafından 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildiğini söyledi.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD tarafından 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildiğini söyledi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade etti.

AFAD tarafından gönderilen ödeneğin ilçelere aktırıldığını belirten Keskin "Şubat ve mart aylarındaki kar yağışı sonrası merkezde, ilçelerimizde ve köylerimizde birtakım hasarlar meydana geldi. Isparta'ya gelen ödeneği ilçelerimize ve köylerimize dağıtmaya başladık. İl Özel İdareye 1 milyon 500 bin, Isparta Belediyesine 1 milyon 500 bin, ilçe belediyelere 200 bin, belde belediyelere 100 bin lira olmak üzere 6 milyon 100 bin liralım ödenek aktarıldı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle zirai don uyarısı Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle zirai don uyarısı Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

Meclis Başkanı, Isparta, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'ya 6 milyon 100 bin lira ödenek gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement