Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

Isparta’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada adeta meydan savaşı yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede tarafların birbirine masa, sandalye ve sopalarla saldırdığı kavgaya dönüştü.

ÖNCE AĞIZ MÜNAKAŞASI SONRA MEYDAN SAVAŞI

Edinilen bilgilere göre olay, kentin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar çevredeki işletmelere ait ahşap masa ve sandalyeler ile ellerine geçirdikleri sopalarla birbirlerine acımasızca saldırdı.

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sokaktaki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, gruptakilerin birbirini darp ettiği anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların hırsını alamayıp ellerindeki sandalyeleri rakiplerine fırlattığı, yerdeki eşyaların kırıldığı ve kavgaya karışanların güçlükle sakinleştiği görüldü.

Çevredekilerin araya girmesi ve tepkileriyle kavgaya karışan gruplar bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.