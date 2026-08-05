Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika
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Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

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Isparta’da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede masa, sandalye ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada adeta meydan savaşı yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede tarafların birbirine masa, sandalye ve sopalarla saldırdığı kavgaya dönüştü.

ÖNCE AĞIZ MÜNAKAŞASI SONRA MEYDAN SAVAŞI 

Edinilen bilgilere göre olay, kentin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar çevredeki işletmelere ait ahşap masa ve sandalyeler ile ellerine geçirdikleri sopalarla birbirlerine acımasızca saldırdı.

Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYDEDİLDİ 

Sokaktaki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, gruptakilerin birbirini darp ettiği anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların hırsını alamayıp ellerindeki sandalyeleri rakiplerine fırlattığı, yerdeki eşyaların kırıldığı ve kavgaya karışanların güçlükle sakinleştiği görüldü.

Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu

Çevredekilerin araya girmesi ve tepkileriyle kavgaya karışan gruplar bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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Son Dakika Isparta Isparta'da sokak ortasında dehşet: Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika

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