İsrail 12 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

11.01.2026 22:16
İsrail'in serbest bıraktığı biri kadın 12 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) ekipler, aralarında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinli esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

İsrail 12 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı
