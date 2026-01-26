İsrail 7 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
İsrail 7 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

26.01.2026 02:21
İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden yapılan açıklamada, ekiplerinin 7 Filistinli esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

Serbest bırakılan esirlerin aileleriyle temas kurmaları ve buluşmalarının sağlandığı belirtilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, 11 Ocak'ta da Gazze'de aralarında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden olduğunu bildirmişti

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

