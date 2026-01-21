İsrail, ABD'nin İran'a Saldırı Olasılığı Nedeniyle Alarmda - Son Dakika
İsrail, ABD'nin İran'a Saldırı Olasılığı Nedeniyle Alarmda

21.01.2026 22:34
İsrail, ABD'nin İran'a askeri saldırı ihtimali nedeniyle orduyu alarm seviyesine yükseltti.

İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırı kararı almış olabileceği ihtimali üzerine son günlerde orduda alarm seviyesini yükselttiği bildirdi.

Haaretz gazetesinin İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminden olası saldırı kararına ilişkin kamuoyuna yansıyan açık bir işaret bulunmamasına karşın, saldırının günler içinde gerçekleşme olasılığının Tel Aviv'de ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin ABD'nin olası bir İran saldırısına hazırlık için son günlerde orduyu teyakkuz durumuna geçirdiğini belirten güvenlik yetkilileri, ordunun farklı senaryolara hazırlık yaptığını kaydetti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun, olası füze saldırılarına karşı hazırlıklarını arttırdığı, hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı ve son günlerde teyakkuz durumunun daha da arttırıldığı belirtildi. Bu hazırlıkların Yemen ve Lübnan'dan gelebilecek tehditleri de kapsadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın karar alma sürecinin öngörülemez olduğuna dikkat çeken yetkililer, Washington'un saldırı kararı alsa dahi bunu son anda geri çekilebileceğini ifade etti.

ABD'nin olası saldırısı karşısında İran ordusunun misilleme olarak ilk İsrail'i hedef alabileceği konusunda netlik olmadığı da belirtildi.

Güvenlik yetkilileri, İran'ın İsrail'i misilleme olarak doğrudan hedef alma ihtimalinin ancak ABD saldırısının uzun sürmesi veya İran yönetiminin istikrarına yönelik ciddi bir tehdit algılaması halinde gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

Olası bir ABD saldırısının ardından Yemen'deki İran destekli Husilerin sürece dahil olmasının daha muhtemel olduğunu belirten yetkililer, saldırının uzaması ve İran'ın uğrayacağı kaybın artması halinde Husilerin İsrail'e ya da bölgedeki deniz ticaret yollarına yönelik füze saldırılarını yeniden başlatma ihtimalinin yükseleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
