Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor - Son Dakika
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Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor

11.09.2022 13:04
Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlar altında kürek yarışları düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlar altında kürek yarışları düzenlendi.

Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kontrol altında tutması ve ürün giriş çıkışına izin vermemesi nedeniyle yeterli malzeme ve ekipman bulunmaması sonucu yarışlar yalnızca 4 kürek ile start aldı.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonunun düzenlediği Gazze açıklarında yapılan yarışa, kadın, erkek ve engelli kategorisinden 57genç katıldı. Eleme turlarının ardından final yarışları başladı.

Yelken ve Kürek Federasyonu Başkanı Haldun Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk defa yarışların bu kadar büyük katılımla düzenlendiğini belirterek, yarışlarla Gazze'de su sporlarının durumunu gözler önüne sermek istediklerini ifade etti.

Abluka nedeniyle istenilen sayıda ekipman olmadığını, sınırlı sayıyla yarışları yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ebu Selim, kısıtlı imkanlarla da olsa yarışların sporcuların maharetlerini geliştirmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ebu Selim, Federasyonun, bu ay Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dünya Kürek Şampiyonası'na bir sporcuyla katılacağını duyurdu.

Federasyon Basın Sorumlusu Sami İsa, sporcuların sayısının kürek sayısına oranla çok fazla olmasına rağmen yarışların düzenlendiğini, birkaç turda tamamlandığını belirterek, final yarışları sonucu her kategoriden kazananların belirleneceğini ifade etti.

Kadın sporculardan Esil Zuğre, eleme turlarında birinci olduğunu, yarışlara katılmanın eğlenceli bir tecrübe kattığını söyledi.

Zuğre, Filistin bayrağını uluslararası alanlarda yükseltmek için uluslararası yarışlara da katılmak istediğini belirtti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gazze'deki sporcular kısıtlı imkanlarla düzenlenen kürek yarışlarına katılıyor - Son Dakika
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