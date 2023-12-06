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İsrail askeri Batı Şeria'da kimliği olmadığı gerekçesi ile Filsinli zihinsel engelli adamı bacağında vurarak yaraladı - Son Dakika
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İsrail askeri Batı Şeria'da kimliği olmadığı gerekçesi ile Filsinli zihinsel engelli adamı bacağında vurarak yaraladı

CNN tarafından yayınlanan bir videoda, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında, İsrail askerinin zihinsel engelli bir Filistinliyi vurduğu görülüyor. Durumun ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayı doğruladı. İsrail-Hamas çatışmaları sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

06.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:01
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CNN tarafından yayınlanan videoda, askeri kıyafetli bir adamın işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında zihinsel engelli bir Filistinliyi vurup yaraladığı görülüyor.

Tarek Abu Abed isimli zihinsel engelli gencin kardeşi, Diaa Abu Abed, CNN'e telefonla yaptığı açıklamada, arkadaşları ve ailesi tarafından "Gazzavi" olarak bilinen Tarek Abu Abed'in Salı günü evine giderken askeri kıyafetli üç adam tarafından durdurulup kimliğinin sorulduğunu söyledi.

Diaa Abu Abed, "Tarek'le tanışan herkes onun özel ihtiyaçları olduğunu hemen anlayabilir" dedi. "Beyni bir çocuğunki gibi çalışıyor."

Kardeşine göre Tarek Abu Abed adamlara kimliğinin olmadığını söylediğinde çıkan tartışma Tarek'in vurulmasıyla sonuçlandı.

Diaa Abu Abed, kardeşini durduranların İsrail askerleri olduğunu söyledi.

Bazı İsrailli yerleşimcilerin aynı zamanda askeri kıyafet giydikleri ve askeri saldırı tüfeklerine erişimleri olduğu bilinse de, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha sonra CNN'e İsrail askerlerinin Salı günü El Halil yakınlarında zihinsel engelli bir adamı vurduğunu doğruladı.

IDF'den yapılan açıklamada, "Eldeki ilk bilgilere göre, bugün erken saatlerde El Halil şehri yakınlarında gerçekleştirilen kontrol sırasında bir Filistinlinin bacağından vuruldu" denildi.

CNN, olayın coğrafi konumunu El Halil'in güneyindeki Sidet Qalqas belirledi.

Filistin Kızılayı, Salı günü yaptığı açıklamada, bacağından kurşun yarası alan 34 yaşındaki bir adamı Qalqas'tan hastaneye naklettiklerini söyledi.

Kardeşi, Tarek Abu Abed'in ağır kanama geçirdiğini ve bacağından ameliyat olduğunu söyledi.

İsrail-Hamas savaşı, yerleşimci saldırıları ve yüzlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarla giderek Batı Şeria'ya da sıçradı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri veya İsrailli yerleşimciler tarafından en az 256 Filistinli öldürüldü.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - İnsan Hakları
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İnsan Hakları İsrail askeri Batı Şeria'da kimliği olmadığı gerekçesi ile Filsinli zihinsel engelli adamı bacağında vurarak yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askeri Batı Şeria'da kimliği olmadığı gerekçesi ile Filsinli zihinsel engelli adamı bacağında vurarak yaraladı - Son Dakika
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