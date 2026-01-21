İsrail Askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi Yaraladı

21.01.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Halil'de İsrail askerlerinin darbettiği 5 Filistinli hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 5 kişiyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sahadaki ekiplerinin El Halil kentinde İsrail askerlerinin yaraladığı 5 Filistinliyi hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Cebel Cevher bölgesinde sürdürdüğü baskınları kapsamında Filistinlileri darbederek yaraladığı aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusu tarafından El Halil kentinin güney bölgesinde 19 Ocak Pazartesi gününden beri uygulanan sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından Filistinlilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, 19 Ocak Pazartesi günü El Halil'de birkaç gün sürecek askeri operasyon başlattığını açıklamıştı.

Filistin Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halil kentine yönelik devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle kentteki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Trump’tan ’’Suriye’de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz’’ sorusuna yanıt Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Beklenen görüşme gerçekleşti Trump ile Erdoğan arasında kritik temas Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 22:59:53. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.