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İsrail askerleri Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi - Son Dakika

İsrail askerleri Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi

İsrail askerleri, 4 günlük insani ara kapsamında serbest bıraktığı Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis'in Kudüs'teki evine baskın düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 51. güne girildi. İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşması cuma günü devreye girerken, gece saatlerinde anlaşma kapsamında 2. esir grupları serbest bırakıldı. Bir yandan Filistinli mahkumları serbest bırakan İsrail güçleri bir yandan evlerine baskın düzenliyor. İsrail, gece saatlerinde de 8 yıl sonra serbest bırakılan Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis'in evine baskın düzenledi. Geniş bir ekiple eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, o sırada evin dışında bekleyen gazetecilere ve Jaabis'in yakınlarına saldırarak evden uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail askerleri Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi
26.11.2023 - 13:45,
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İsrail askerleri, 4 günlük insani ara kapsamında gece saatlerinde serbest bıraktığı Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis'in Kudüs'teki evine baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 51. güne girildi. İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşması cuma günü devreye girerken, gece saatlerinde anlaşma kapsamında 2. esir grupları serbest bırakıldı. Bir yandan Filistinli mahkumları serbest bırakan İsrail güçleri bir yandan evlerine baskın düzenliyor. İsrail, gece saatlerinde de 8 yıl sonra serbest bırakılan Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis'in evine baskın düzenledi. Geniş bir ekiple eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, o sırada evin dışında bekleyen gazetecilere ve Jaabis'in yakınlarına saldırarak evden uzaklaştırmaya çalıştı.

Jaabis, 11 yıl hapse mahkum edilmişti

Israa Al-Jaabis, kontrol noktasında arabasında bulunan gaz tüpünü patlatarak bir İsrailli polisi yaralamaktan 2015 yılında suçlu bulunmuş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Patlamanın ardından yüzünde yanıklar oluşan ve birkaç parmağını kaybeden Jaabis'in resmi ise düzenlenen gösterilerde ve Filistinli mahkumların acılarını dile getirmek amacıyla sık sık kullanılıyor.

Filistinli mahkumlar sevdiklerine kavuşuyor

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmayla bir bir serbest kalıyor. Yıllar sonra evlerine dönen Filistinlilerin, aileleri ve yakınlarıyla tekrar bir araya gelmesi kameralara yansırken, duygu dolu anlar yaşandı.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan insani ara kapsamında gece saatlerinde İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli ile Hamas tarafından rehin tutulan 17 esir serbest bırakılmıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Mahkum, İsrail, Gazze, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail askerleri Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi - Son Dakika
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