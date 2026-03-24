İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Cenin kentinde yerinden edilmiş bir Filistinli aileye ait evde kutlama yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Purim Bayramı sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

ASKERLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Servis edilen videoda askerlerin evin içinde müzik eşliğinde eğlendiği, dans ettiği ve çeşitli gösteriler yaptığı görülüyor. Görüntülerde evin kişisel yaşam alanı olduğu izlenimi veren eşyalar dikkat çekerken, askerlerin rahat tavırları öne çıkıyor. Bazı anlarda askerlerin kostüm benzeri aksesuarlar kullandığı ve bayram kutlamasına benzer bir atmosfer oluşturduğu da görülüyor.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Söz konusu görüntülerin, Cenin’de devam eden operasyonlar ve yerinden edilmelerle aynı döneme denk gelmesi tepkilerin büyümesine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bir sivilin evinde bu şekilde görüntü verilmesini eleştirirken, olayın etik ve hukuki boyutu tartışmaya açıldı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail ordusundan görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın doğruluğu ve detaylarına ilişkin bağımsız doğrulama süreçlerinin sürdüğü belirtiliyor.