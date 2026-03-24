İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria’nın Cenin kentinde yerinden edilmiş bir Filistinli aileye ait evde İsrail askerlerinin kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Purim Bayramı sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler tepki çekerken, olayın etik ve hukuki boyutu tartışmaya açıldı; İsrail ordusundan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ASKERLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Servis edilen videoda askerlerin evin içinde müzik eşliğinde eğlendiği, dans ettiği ve çeşitli gösteriler yaptığı görülüyor. Görüntülerde evin kişisel yaşam alanı olduğu izlenimi veren eşyalar dikkat çekerken, askerlerin rahat tavırları öne çıkıyor. Bazı anlarda askerlerin kostüm benzeri aksesuarlar kullandığı ve bayram kutlamasına benzer bir atmosfer oluşturduğu da görülüyor.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Söz konusu görüntülerin, Cenin’de devam eden operasyonlar ve yerinden edilmelerle aynı döneme denk gelmesi tepkilerin büyümesine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bir sivilin evinde bu şekilde görüntü verilmesini eleştirirken, olayın etik ve hukuki boyutu tartışmaya açıldı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail ordusundan görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın doğruluğu ve detaylarına ilişkin bağımsız doğrulama süreçlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Filistin, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:05:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.