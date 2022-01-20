İsrail Başbakanı, BAE Veliaht Prensi ile Husilerin Abu Dabi saldırısını görüştü - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Yemen'deki Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik saldırısını ele aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Bennett'in Veliaht Prens Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) Abu Dabi'ye yönelik saldırısından dolayı taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Bennett'in İsrail'in bu zor zamanda BAE'ye verdiği desteği de dile getirdiğine vurgu yapılarak, iki liderin düzenli temas halinde kalma ve gerektiğinde görüşme konusunda anlaştığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Bennett, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısı sonrası BAE'ye benzer saldırıların yaşanmaması için "istihbarat ve güvenlik desteği" teklifinde bulunmuş ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'a destek mesajını iletmişti.

Ne olmuştu?

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti.