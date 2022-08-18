İsrail Başbakanı Lapid, Alman mevkidaşı Scholz ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Alman mevkidaşı Scholz ile ikili ilişkileri görüştü

18.08.2022 14:20
İsrail Başbakanı Lapid, Alman mevkidaşı Scholz ile ikili ilişkileri görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Lapid, Alman mevkidaşı Scholz ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 16 Ağustos'taki Almanya ziyareti sırasında "İsrail'in 50 Holokost işlediğine" yönelik ifadeleri gündeme geldi.

Açıklamada, "Almanya Başbakanı, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını ve bunu hem kişisel olarak hem de kamuoyu önünde Başbakan'a açıklamanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Buna karşılık Lapid'in, "hem İsrail Başbakanı hem de Holokost'tan kurtulan birinin oğlu olarak" Alman mevkidaşına teşekkür ettiği aktarıldı.

Lapid, Scholz ile görüşmesinde ayrıca ülkesinin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesine karşı olduğunu vurguladı.

Abbas ne demişti?

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 16 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin ziyaretinde Scholz ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Filistinli lider, 1972'de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine, İsrail'in 1947'den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadelerini kullanmıştı.???????

Filistin Devlet Başkanlığından dün yapılan açıklamada Abbas'ın Almanya'daki sözleriyle kastının "İsrail güçlerinin Büyük Felaket'ten bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara, katliamlara işaret etmek ve bu suçların bugüne kadar sona ermediğini vurgulamak" olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, Abbas'ın "Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu" vurguladığı ve söz konusu ifadelerinin "Holokost'un ayrı bir yeri olduğunu inkar etmediği" kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

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