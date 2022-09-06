İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ırkçılıkla tavizsiz mücadele edilmesini istedi - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ırkçılıkla tavizsiz mücadele edilmesini istedi

06.09.2022 12:24
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ırkçılıkla tavizsiz mücadele edilmesini istedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, antisemitizme ve ırkçılığa karşı kararlılıkla, açık ve tavizsiz bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, antisemitizme ve ırkçılığa karşı kararlılıkla, açık ve tavizsiz bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Herzog, Almanya'ya yaptığı 3 günlük ziyaretin son gününde Federal Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, anayasal kurumların temsilcileri ve milletvekilleri mecliste yer aldı.

Konuşmasının başında milletvekillerini ayağa kalkarak Nazi Almanyası'nda katledilen Yahudilerin ruhlarını anmak için birlikte dua etmeye çağıran Herzog, ardından bir dua okudu.

Isaac Herzog, Nazi Almanyası'nda işlenen suçların hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "Yahudi halkı unutmaz. Sadece geçmiş nesillere olan görevimiz nedeniyle değil, gelecek nesillere olan görevimiz nedeniyle." ifadesini kullandı.

Hatırlamanın bir görev ve sorumluluk olduğunu belirten Herzog, nefret söylemlerini ifade edenlerin görmezden gelinmemesini istedi.

Herzog, "Antisemitizme ve ırkçılığa karşı mücadele etmeliyiz. Kararlılıkla, açık ve tavizsiz." diye konuştu.

İsrail devletini yok etme tehditlerinin ve eylemlerinin kabul edilmez olduğunu vurgulayan Herzog, uluslararası toplumu kararlılıkla ve sert bir şekilde İran'a ve onun nükleer silah geliştirme planlarına karşı çıkmaya çağırdı.

Federal Meclis Başkanı Bas da yaptığı konuşmada, antisemitizmin görmezden gelinmemesi gerektiğini dile getirerek, "Antisemitizm sadece geçmişin, sadece başkalarının, aşırıların sorunu değil, antisemitizm aramızda, toplumun ortasında." ifadesini kullandı.

Bas, antisemitizmin tüm türlerine karşı kararlılıkla mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Isaac Herzog, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ırkçılıkla tavizsiz mücadele edilmesini istedi - Son Dakika

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