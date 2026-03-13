İsrail'de ''kral çıplak'' diyen biri var - Son Dakika
İsrail'de ''kral çıplak'' diyen biri var

İsrail\'de \'\'kral çıplak\'\' diyen biri var
13.03.2026 11:36
ABD-İsrail-İran savaşı 14. gününde yeni saldırılarla sürerken, İsrail'de eski bir askerin Netanyahu'yu hedef alan paylaşımı dikkat çekti. Isaac Hamoumi, savaşta ölenlerin sayısının gizlendiğini iddia ederek hükümeti sert şekilde eleştirdi.

ABD, İsrail ve İran arasında Orta Doğu'da devam eden savaş 14. gününde yeni saldırılarla daha da şiddetlendi. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları düzenlediği belirtilirken, Irak'ta ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Lübnan, Irak ve Körfez ülkelerinde de peş peşe saldırı ve patlama haberleri geldi.

NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİ

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken önceden İsrail ordusunda görev yaptığını belirten Isaac Hamoumi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.

"İSRAİL HALKI İÇİN FELAKETE YOL AÇIYOR"

Savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği ve yakınlarının gözyaşı döktüğü anlara ait fotoğrafları paylaşan Hamoumi, "Netanyahu, başarısız politikalarıyla İsrail halkı için felakete yol açıyor. Ölüyoruz ve medya, binin üzerine çıkmak üzere olan gerçek sayıları gizliyor" ifadelerini kullandı.

