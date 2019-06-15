Son Dakika Haberleri: İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek
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İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek

2 saat önce

Gazze'de onlarca Filistinli, 3 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi düzenledi.

İsrail'de tutuklu uluslararası yardım kuruluşu yetkilisine destek, System.String[]
Gazze'de onlarca Filistinli, 3 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'ye destek gösterisi düzenledi.
İngiltere merkezli WVI'ın yardımlarından faydalananlar ile çocukların katıldığı gösteride, Halebi'nin fotoğrafları taşındı ve serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in asılsız gerekçeler ve bahanelerle Halebi'nin tutukluluk halini devam ettirmesini kınamak için eylem düzenlediklerini belirtti.
Halebi'nin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda tutuklanmasından bu yana geçen 3 sene zarfında 119 defa mahkemeye çıktığını kaydeden Vahidi, uluslararası kuruluşlara ve WVI'ya, Halebi'nin serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.
İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin " Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığı duyurmuştu.
Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas kaynaklarına aktardığı öne sürülmüştü.
WVI kendisini din, ırk ve millet gözetmeksizin dünyada çocuk, kadın ve toplumlar için çalışan uluslararası Hristiyan bir kuruluş olarak tanımlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Hamas, İngiltere, Gazze, İsrail, Güncel
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