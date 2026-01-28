İsrail'den Gazetecilere Yasağa Tepki

İsrail'deki Yabancı Gazeteciler Birliği (FPA), Tel Aviv yönetiminin yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine yönelik uyguladığı yasağın hiçbir "güvenlik gerekçesi" taşımadığını bildirdi.

FPA, yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmesi talebiyle yapılan başvurunun İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bir kez daha ertelenmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, mahkemenin İsrail makamlarınca "kapalı kapılar ardında" ve birlik avukatlarının katılımı olmaksızın sunulan "gizli güvenlik gerekçelerinden" etkilenmiş olmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

Söz konusu gizli prosedürlerin sunulan iddialara itiraz etme imkanı tanımadığına işaret edilen açıklamada, bu durumun yabancı gazetecilere yönelik "keyfi ve süresiz" Gazze yasağının sürdürülmesine zemin hazırladığı kaydedildi.

Birlik, bölgeye insani yardım çalışanları ve diğer yetkililerin girişine izin verilirken gazetecilere yönelik yasağın sürmesini eleştirerek "Halkın bilgi edinme hakkı göz ardı edilmemelidir." ifadesini kullandı.

FPA, İsrail Yüksek Mahkemesine "kararını yeniden gözden geçirme" çağrısında bulundu.