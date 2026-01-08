İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü

08.01.2026 00:18
İsrail, ateşkes ihlaliyle Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Hamas'a bağlı güçlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail askerlerinin olduğu bölgeye ateş açtığı" öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet ile ortak düzenlenen operasyon kapsamında, "Hamas içinde önde gelen bir kişiye saldırıda bulunulduğu ve bu kişinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail askerlerine karşı saldırılar planladığı" iddia edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

