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İsrail'den seyahat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın - Son Dakika

İsrail'den seyahat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın

Son Güncelleme: 04.11.2023 08:18

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına aralıksız devam eden ve binlerce masum sivili katleden İsrail, yurt dışına seyahat edecek vatandaşları için çarpıcı bir uyarıda bulundu.

ÖNLEMLERİNİ ARTIRMALARINI İSTEDİLER

İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

İsrail'den seyehat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın

Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail'den seyehat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın

"AÇIKÇA GÖSTERMEKTEN KAÇININ"

"Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

İsrail'den seyehat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın

"SEYAHATLERİNİZİ ERTELEYİN"

"Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.

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Son Dakika Seyahat İsrail'den seyahat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den seyahat edecek vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Yahudi sembollerini saklayın - Son Dakika
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